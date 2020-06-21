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Главбух из Пинежского района расхищала фонд заработной платы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главному бухгалтеру администрации одного из муниципальных образований Пинежского района. Она признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что бухгалтер в 2015 году, пользуясь служебным положением и доверием главы муниципального образования, с целью личного обогащения, подготовила и отправила бухгалтерские документы под видом выплаты ей заработной платы, на основании которых ей со счета  администрации муниципального образования перечислены денежные средства на общую сумму более 100 тысяч рублей, превышающие начисленную ей заработную плату и иные выплаты из фонда оплаты труда. Похищенными денежными средствами подозреваемая распорядилась  по своему усмотрению. По аналогичной схеме она 2016-2019 годах похитила денежные средства, принадлежащие администрации, на общую сумму 439 тысяч  рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой ЭБиПК ОМВД России по Пинежскому району.

В ходе допроса обвиняемая свою вину признала и частично возместила причиненный ущерб.

Приговором Пинежского районного суда ей назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор суда не вступил в законную силу. 

22 июль 09:02 | : Происшествия

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