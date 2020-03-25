В Архангельске мерзавец хотел выгнать собственную мать жить на улицу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 36-летнего жителя г. Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), установлена его причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство), ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества) и ч.1 ст.330 УК РФ (самоуправство)
По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемый, совершив незаконное проникновение в квартиру своей матери-пенсионерки, расположенную на улице Урицкого в городе Архангельске, стал самовольно проживать в ней, а также требовать от потерпевшей покинуть жилище. Данное требование сопровождалось совершением в отношении матери противоправных действий, в числе которых вымогательство денежных средств, открытое хищение ее мобильного телефона, уничтожение и повреждение бытовой техники на сумму более 56 тысяч рублей. Подозреваемый вынудил потерпевшую покинуть собственную квартиру, при этом ранее пенсионерка передала сыну 1 миллион 400 тысяч рублей за снятие с регистрационного учета по указанному адресу, и на момент совершения преступления она являлась единоличным собственником квартиры.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.
Подозреваемый частично признал свою вину.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.
Примечательно, что подозреваемый в 2019 г. освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступлений против собственности в отношении своей матери.