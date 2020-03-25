Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске мерзавец хотел выгнать собственную мать жить на улицу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по

Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 36-летнего жителя г. Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), установлена его причастность к совершению преступлений,  предусмотренных ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство), ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества) и ч.1 ст.330 УК РФ (самоуправство)

 По версии следствия, в июне 2020 года  подозреваемый, совершив незаконное проникновение в квартиру своей матери-пенсионерки, расположенную на улице Урицкого в городе Архангельске, стал самовольно проживать в ней, а также требовать от потерпевшей покинуть жилище. Данное требование сопровождалось совершением в отношении матери противоправных действий, в числе которых вымогательство денежных средств, открытое хищение ее мобильного телефона, уничтожение и повреждение бытовой техники на сумму более 56 тысяч рублей. Подозреваемый вынудил потерпевшую покинуть собственную квартиру, при этом ранее пенсионерка передала сыну 1 миллион 400 тысяч рублей за снятие с регистрационного учета по указанному адресу, и на момент совершения преступления она являлась единоличным собственником квартиры.

 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

 

Подозреваемый частично признал свою вину.

 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

Примечательно, что подозреваемый в 2019 г. освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступлений против собственности в отношении своей матери.

17 июль 12:04 | : Происшествия

Главные новости


Мистика Соловков – туристов нет… но они есть
Видал, Фургал?! Откровения несвятого Маркова
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (166)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20