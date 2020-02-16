На Северной железной дороге разгулялись вандалы, хулиганы и мелкие воришки

В январе-июне 2020 года на Северной железной дороге зарегистрировано 108 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Самое распространенное правонарушение – попытки кражи железнодорожного имущества. В I полугодии 2020 года на СЖД было зафиксировано 97 случаев хищений, за совершение которых были задержано 70 человек. Наиболее часто объектами краж становятся детали верхнего строения пути (34 инцидента), цветных металлов (30) и черных металлов (12). Общая сумма причиненного дороге ущерба составила порядка 3 млн рублей.
Кроме этого, было зафиксировано 11 случаев вандализма, из них 5 случаев приходится на раскраску подвижного состава в стиле «граффити», 3 случая битья стекол в пассажирских поездах, 2 случая обкидывания пассажирских поездов и 1 случай битья стекол линз светофоров. Установлено и задержано 4 человека, общая сумма ущерба составила 155 тыс. рублей, из которых 118 тыс. рублей уже возмещены железной дороге.
Для профилактики правонарушений и обеспечения безопасности движения на Северной магистрали ведется постоянная совместная предупредительно-профилактическая работа железнодорожников, сотрудников транспортной полиции, подразделений транспортной безопасности и охранных предприятий. Для борьбы с вандальными и хулиганскими действиями на СЖД осуществляется круглосуточное наблюдение за инфраструктурными объектами (вокзалами, парками отстоя вагонов, локомотивными депо, узлами связи, мостами и др.). Так, благодаря принятым мерам было предотвращено 46 попыток хищений железнодорожного имущества на сумму свыше 770 тыс. рублей.
Северная железная дорога напоминает гражданам, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта оказывает негативное влияние на работу магистрали, в том числе на движение поездов пригородного и дальнего сообщения, и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.