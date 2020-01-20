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Северодвинский меломан побил полицейского

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, в ночное время сотрудники патрульно- постовой службы полиции ОМВД России по г.Северодвинску по вызову о нарушении тишины и общественного порядка прибыли во двор жилого дома по улице Южной в городе Северодвинске. Подозреваемый находился в салоне автомобиля, в котором громко играла музыка. Сотрудник полиции попросил убавить громкость, так как своими действиями он нарушает покой граждан. Подозреваемый убавил звук, а когда представители власти отошли от его машины, то снова включил на полную громкость. В ответ на замечание прекратить совершать противоправные действия подозреваемый вышел из автомобиля, схватил сотрудника полиции за форменное обмундирование и нанес ему удар головой в область лица, несколько ударов руками в область головы и не менее двух ударов коленом в область тела, причинив телесные повреждения головы, которые расцениваются как легкий вред здоровью. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

03 июль 10:42 | : Происшествия

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