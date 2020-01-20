Злостный алиментщик из Северодвинска задолжал своим детям более полумиллиона рублей

Вчера днём сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Октябрьском округе Архангельска, выявили и задержали жителя города корабелов, находящегося с мая этого года в розыске за уклонение от уплаты алиментов.
По информации судебных приставов-исполнителей ОСП по городу Северодвинску, мужчина 1972 года рождения накопил долги в виде невыплаченных алиментов в размере более 500 тыс. рублей на двух несовершеннолетних детей.
Задержанного доставили в отдел полиции. Проводится разбирательство в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). В случае установления вины северодвинцу грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до одного года.