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После пяти лет следствия убийца архангельского таксиста предстанет перед судом

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).

Напомним, что 28 мая 2015 года на территории лесозавода в Маймаксанском округе города Архангельска рядом с автомобилем ВАЗ «21101» обнаружено тело водителя транспортного средства, со множественными ножевыми ранениями. Убийство было совершено в условиях неочевидности.

Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделением по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет регионального Следственного управления при активном участии следователей-криминалистов отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) Главного управления криминалистки (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлена причастность к убийству 21-летнего жителя города Архангельска.

Следователю удалось установить контакт с подследственным, который под тяжестью собранных доказательств, включая результаты дактилоскопической экспертизы и молекулярно-генетической экспертизы (его отпечатки пальцев совпали с отпечатками, обнаруженными на месте преступления, так же как и его эпителий), дал признательные показания.

В ходе допроса он пояснил следователю, что в мае 2015 года, когда ему было 16 лет, обратился к водителю такси с просьбой отвезти в Маймаксанский округ города Архангельска. Во время поездки он обнаружил, что у него нет с собой денег, чтобы расплатиться с водителем. Не желая оплачивать проезд, он нанес водителю несколько ударов ножом, после чего скрылся с места преступления, избавившись от ножа. В содеянном раскаивается, объясняет свои действия шоковым состоянием и неправильным поведением водителя такси.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд  для рассмотрения по существу.

19 июнь 10:04 | : Происшествия

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