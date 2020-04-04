Житель Пскова пострадал за архангелогородца Жлобицкого

Число пострадавших за оправдание действий архангельского террориста-анархиста продолжает расти…
Псковский городской суд отправил под стражу на два месяца 47-летнего местного жителя, которого подозревают в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму. В частности, на своей странице в «ВКонтакте» он комментировал взрыв в управлении ФСБ по Архангельской области.
Всего управление ФСБ по Псковской области заинтересовали 16 записей с личной страницы подозреваемого в соцсети. Там мужчины комментировал не только взрыв в архангельском ФСБ в 2018 году, но и дело журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, акции против строительства храма в Екатеринбурге, самоубийство замкомандира взвода Росгвардии и ЧП в Смоленске, когда БТР на учениях сбил двух росгвардейцев.
Эксперты Московского государственного лингвистического университета обнаружили в текстах лингвистические и психологические признаки «к совершению насильственных действий», признаки побуждения «в виде подстрекательства и завуалированного призыва к совершению разрушительных действий и признаки оправдания террористической деятельности».
Напомним, что в октябре 2018 года студент архангельского политеха Жлобицкий взорвал проходную архангельского управления ФСБ по политическим соображениям. Погиб сам и искалечил троих находившихся рядом сотрудников учреждения, не имевших прямого отношения к оперативной работе.