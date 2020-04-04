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Житель Пскова пострадал за архангелогородца Жлобицкого

Число пострадавших за оправдание действий архангельского террориста-анархиста продолжает расти…

Псковский городской суд отправил под стражу на два месяца 47-летнего местного жителя, которого подозревают в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму. В частности, на своей странице в «ВКонтакте» он комментировал взрыв в управлении ФСБ по Архангельской области.

Всего управление ФСБ по Псковской области заинтересовали 16 записей с личной страницы подозреваемого в соцсети. Там мужчины комментировал не только взрыв в архангельском ФСБ в 2018 году, но и дело журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, акции против строительства храма в Екатеринбурге, самоубийство замкомандира взвода Росгвардии и ЧП в Смоленске, когда БТР на учениях сбил двух росгвардейцев.

Эксперты Московского государственного лингвистического университета обнаружили в текстах лингвистические и психологические признаки «к совершению насильственных действий», признаки побуждения «в виде подстрекательства и завуалированного призыва к совершению разрушительных действий и признаки оправдания террористической деятельности».

Напомним, что в октябре 2018 года студент архангельского политеха Жлобицкий взорвал проходную архангельского управления ФСБ по политическим соображениям. Погиб сам и искалечил троих находившихся рядом сотрудников учреждения, не имевших прямого отношения к оперативной работе.

14 июнь 12:35 | : Происшествия

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