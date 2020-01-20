Под Архангельском ребенок утонул в декоративном пруду

Вчера днем во дворе дачного дома, расположенного в СОТ «Гвардеец» Приморского района Архангельской области, в искусственном водоеме утонул 2-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, в момент трагедии мать ребенка со старшим 5-летним сыном зашла в дом за забытыми тем вещами, оставив младшего на крыльце. Непродолжительного времени хватило, чтобы ребенок зашел на соседний участок и утонул в искусственном водоеме, заполненном водой.
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти малолетнего мальчика. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.