Плесецкий район: Любовь и кровь в жизни пенсионеров

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимой за преступление против личности 63-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 14 марта 2020 года вечером по месту жительства в поселке Оксовский Плесецкого района после совместного употребления спиртных напитков между обвиняемой и ее 56-летним сожителем произошел конфликт на почве ревности. Обвиняемая легла спать вместе с сожителем, положив заранее приготовленный нож рядом с собой. Между ними снова произошла ссора, в ходе которой она нанесла удар ножом сожителю в область живота. От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что сожитель ее необоснованно ревновал и систематически применял к ней физическую силу. В ходе совместного употребления спиртных напитков он в очередной раз ее приревновал, ударил табуретом и ушел за спиртным. После того как он вернулся и собирался лечь спать, между ними снова произошел конфликт. Она в порыве гнева ударила его ножом и рассказала о произошедшем соседу, который вызвал сотрудников полиции.
Примечательно, что подследственная в 2018 году была осуждена к 3 годам лишения свободы условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью указанному потерпевшему.