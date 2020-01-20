Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В поселке Вычегодский объявился экстремист

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области  возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в отношении тридцатитрёхлетнего жителя посёлка Вычегодский Котласского района, который с марта по сентябрь 2019 года, разделяя экстремистские убеждения, размещал в одной из групп в социальной сети «Вконтакте» призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

А именно материалы, побуждающие неопределённый круг лиц к совершению преступлений по мотивам национальной розни, нарушению прав и свобод человека и гражданина в зависимости от его национальной принадлежности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

За совершённое деяние законодательством Российской Федерации среди прочего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

01 июнь 11:41 | : Происшествия

Главные новости


Консолидация власти, или Как преодолеть управленческий кризис в Архангельской области
Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (6)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20