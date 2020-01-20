В поселке Вычегодский объявился экстремист

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в отношении тридцатитрёхлетнего жителя посёлка Вычегодский Котласского района, который с марта по сентябрь 2019 года, разделяя экстремистские убеждения, размещал в одной из групп в социальной сети «Вконтакте» призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
А именно материалы, побуждающие неопределённый круг лиц к совершению преступлений по мотивам национальной розни, нарушению прав и свобод человека и гражданина в зависимости от его национальной принадлежности.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
За совершённое деяние законодательством Российской Федерации среди прочего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.