Северодвинкой, прыгавшей по льдинам с детьми, заинтересовался Следственный комитет

В социальных сетях и средствах массовой информации распространена видеозапись, на которой запечатлена молодая женщина и двое детей, которые во время густого ледохода перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду. Предварительно установлено, что видеозапись сделана на берегу Белого моря в Архангельской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям указанной женщины, и по результатам проверки принять процессуальное решение.