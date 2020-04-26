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Северодвинкой, прыгавшей по льдинам с детьми, заинтересовался Следственный комитет

В социальных сетях и средствах массовой информации распространена видеозапись, на которой запечатлена молодая женщина и двое детей, которые во время густого ледохода перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду. Предварительно установлено, что видеозапись сделана на берегу Белого моря в Архангельской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям указанной женщины, и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

26 май 15:01 | : Происшествия

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