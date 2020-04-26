В Архангельске геройский сыскарь спас из огня двух женщин и подростка

В конце апреля сотрудник УМВД России по городу Архангельску лейтенант полиции Андрей Морозов, возвращаясь поздно вечером со службы, заметил возгорание подъезда одного домов по переулку Водников в областном центре.
Сообщив о пожаре в дежурную часть городского отдела полиции, он подъехал поближе и увидел в окне квартиры, расположенной на первом этаже, людей, которые из-за сильного горения и задымления подъезда не могли самостоятельно выбраться наружу.
Разбив подручными средствами стекло, полицейский проник в квартиру, где обнаружил 80-летнюю пенсионерку, передвигавшуюся на коляске, и 12-летнего подростка. Оперуполномоченный через окно эвакуировал их, после чего вернулся в дом и нашел в одной из комнат находившуюся в шоковом состоянии 49-летнюю архангелогородку, которой также помог выбраться.
Оставшись на месте происшествия, полицейский в дальнейшем оказывал помощь прибывшим сотрудникам МЧС.