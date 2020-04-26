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В Котласе мошенница обокрала 102-летнего ветерана

«Сотрудниками отдела МВД России «Котласский» Архангельской области задержана подозреваемая в мошенничестве и краже денежных средств у ветерана труда.

По имеющейся информации, злоумышленница, скрывая лицо под защитной маской, пришла в квартиру к 102-летнему жителю города Котлас. Она сообщила, что за соблюдение режима самоизоляции ему полагается материальная помощь. Незнакомка попросила пенсионера поискать сдачу, так как у нее с собой были только крупные купюры. Ветеран достал конверт, в котором хранил сбережения, отсчитал необходимую сумму и передал деньги. Пока он ставил свою подпись якобы для подтверждения получения денежных средств, женщина незаметно похитила из конверта еще 15,5 тысячи рублей, после чего скрылась.

Следственным отделом ОМВД России «Котласский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 159 УК РФ.

На следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали неработающую жительницу Вологодской области. Женщина дала признательные показания. Похищенные денежные средства изъяты и вскоре будут возвращены ветерану.

"В настоящее время в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

24 май 13:37 | : Происшествия

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