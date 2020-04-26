5-летняя девочка из Северодвинска выпала из окна, облокотившись на москитную сетку

Сегодня в Северодвинске произошел очередной случай падения ребенка из окна. 5-летняя девочка упала с 4-го этажа многоквартирного дома.
По предварительной информации, мама оставила малышку без присмотра всего на несколько минут, выйдя на кухню. В этот момент дочка подошла к открытому окну и оперлась на москитную сетку, которая выпала под весом ребенка.
Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
Сотрудники УМВД России по Архангельской области очередной раз обращаются ко всем родителям и родственникам несовершеннолетних детей с просьбой предпринимать необходимые меры предосторожности.
Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей одних, тем более в помещениях, где открыты окна и балконные двери.
Исключите возможность малышам забраться на подоконники. Также помните, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Малыши опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии.
Берегите своих детей!
P.S. Редакция напоминает – в период самоизоляции падение детей из окон квартир приняло угрожающие масштабы.