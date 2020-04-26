В Северодвинске арестованы наемный убица и жена-ехидна

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст.33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на организацию убийства по найму) и ее 44-летнего знакомого, который выступил исполнителем преступления, по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму).
По версии следствия, в городе Северодвинске подозреваемая обратилась к своему знакомому с просьбой за денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей лишить жизни ее 45-летнего супруга любым способом. Реализуя преступный умысел, 15 мая 2020 года подозреваемая попросила супруга проследовать с ней на автомобильную стоянку, где исполнитель убийства под видом покупателя хотел осмотреть продаваемый ей автомобиль. В пути следования на автомобиле под управлением исполнителя преступления, он нанес потерпевшему удар ножом в область груди. Потерпевший оказал активное сопротивление и выбежал из машины, после чего подозреваемый попытался совершить на него наезд автомобилем. Преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца, по независящим от подозреваемых обстоятельствам, так как потерпевший скрылся с места преступления и ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время он прооперирован и находится в больнице.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания. Организатор преступления пояснила следователю, что решила устранить супруга, так как он применял к ней физическую силу и у них были разногласия в ведении бизнеса.
В задержании подозреваемых принимали участие сотрудники ОМВД России по г.Северодвинску. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.