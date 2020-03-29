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В Няндоме подросток обокрал мать через мобильный телефон

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Няндома, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, в апреле 2020 года в городе Няндома подозреваемый, используя мобильный телефон матери, через установленное приложение перевел 771 рубль на банковский счет своего друга, неосведомленного о его преступных намерениях. Осуществив перевод, он удалил сообщения об осуществлении операции и вернул телефон матери. Похищенными денежными средствами несовершеннолетний распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

В ходе допроса  несовершеннолетний подозреваемый признал свою вину.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления. Решается вопрос о лишении его матери родительских прав. Ранее подросток, который нигде не учится, попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение преступления против собственности.

 

15 май 09:02 | : Происшествия

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