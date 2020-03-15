Родители, спрос с вас! В Архангельске дети стали часто падать с балконов

Вчера вечером двое детей получили серьезные травмы в результате падений с высоты. 7-летняя девочка упала с балкона квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома по улице Авиационная в городе Архангельске. В это же время с балкона квартиры, расположенной на девятом этаже дома по улице Стрелковая в областном центре, упал 3-летний мальчик. По данным фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, девочку родители оставили дома одну, и она зашла на балкон, чтобы помочь кошке спуститься с карниза. Мальчик, родители которого находились на кухне, из комнаты зашел на балкон и воспользовался табуретом, чтобы происходящее на улице было лучше видно. Оба ребенка с различными травмами госпитализированы в больницу.
Несмотря на то, что ранее Следственное управление обращалось к родителям и всем, кто присматривает за маленькими детьми, проявить бдительность, так как 8 мая текущего года маленький мальчик, оставленный без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и упал на землю с 7 этажа жилого дома, это не предотвратило новых происшествий.
Следственное управление призывает родителей быть предельно внимательными, не оставлять детей без присмотра и обращает Ваше внимание, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей!