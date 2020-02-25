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Бывший заключенный из Няндомского р-на не простил возлюбленной коварной измены

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 37-летнего жителя Няндомского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 5 мая 2020 года вечером в доме в городе Няндоме подозреваемый в ходе конфликта, возникшего в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес удар ножом в область шеи знакомой. Благодаря вмешательству очевидца преступления и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. Она прооперирована и находится в тяжелом состоянии в больнице.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

В ходе допроса  подозреваемый признал вину и пояснил следователю, что  в марте текущего года освободился из мест лишения свободы и узнал, что его любимая женщина проживает с другим мужчиной. Он пришел к ним в гости, они вместе выпили, после чего потерпевшая стала его выгонять из квартиры. Между ними произошла ссора, в ходе которой на почве личной неприязни и ревности он ударил ее ножом. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

08 май 09:05 | : Происшествия

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