Жительница Мирного отомстила бывшему супругу. За все

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летней жительницы поселка Савинский Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 1 сентября 2019 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружилась ножом и проследовала из поселка Савинский к месту жительства бывшего супруга и его сожительницы в город Мирный Плесецкого района. На почве ревности у подъезда жилого дома она нанесла бывшему супругу проникающее ножевое ранение в область шеи. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. В результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину частично. Она пояснила следователю, что между ней, бывшим супругом и его новой сожительницей по телефону произошел конфликт. Затем она употребила спиртные напитки и на попутном автомобиле проследовала в город Мирный, чтобы выяснить с бывшим супругом отношения. Между ними произошел конфликт, он ее толкнул, а она, отмахиваясь, ударила его ножом, который потом выбросила на улице. Убивать потерпевшего она не хотела.