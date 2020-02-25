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Жительница Мирного отомстила бывшему супругу. За все

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летней жительницы поселка Савинский Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 1 сентября 2019 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружилась ножом и  проследовала из поселка Савинский к месту жительства бывшего супруга и его сожительницы в город Мирный Плесецкого района.  На почве ревности у подъезда жилого дома она нанесла бывшему супругу проникающее ножевое ранение в область шеи. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался  жив. В результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред.  

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину частично. Она пояснила следователю, что между ней, бывшим супругом и его новой сожительницей по телефону произошел конфликт. Затем она употребила спиртные напитки и на попутном автомобиле проследовала в город Мирный, чтобы выяснить с бывшим супругом отношения.  Между ними произошел конфликт, он ее толкнул, а она, отмахиваясь, ударила его ножом, который потом выбросила на улице.  Убивать потерпевшего она не хотела.

07 май 09:06 | : Происшествия

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