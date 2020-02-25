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Трагедия на "Лесозаводе 25": Рабочий стал жертвой ремонта неисправного транспортера

5 мая 2020 года утром в лесопильном цехе  ЗАО «Лесозавод 25» в городе Архангельске при  проведении работ по ремонту окорочного станка и цепного транспортера удаления коры из-под окорочного станка  в транспортер затянуло 58-летнего рабочего. От полученных травм пострадавший  скончался на месте происшествия.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

  

06 май 11:40 | : Происшествия

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