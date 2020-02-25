Трагедия на "Лесозаводе 25": Рабочий стал жертвой ремонта неисправного транспортера

5 мая 2020 года утром в лесопильном цехе ЗАО «Лесозавод 25» в городе Архангельске при проведении работ по ремонту окорочного станка и цепного транспортера удаления коры из-под окорочного станка в транспортер затянуло 58-летнего рабочего. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.