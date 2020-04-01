Бывший глава УФНС по Архангельской области Родионов пойдет под суд как взяточник

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова в вымогательстве взятки в особо крупном размере установлена его причастность к совершению еще одного тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Следствием установлено, что Сергей Родионов с апреля по ноябрь 2019 года на территории города Архангельска и города Санкт-Петербурга вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн. рублей за совершение в пользу взяткодателя и представляемого тем юридического лица незаконных действий по снижению размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки. Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий.
В ходе расследования указанного уголовного дела дополнительно установлено, что после подачи представителем коммерческой организации обоснованной расширенной апелляционной жалобы на действия налогового органа, Родионов с целью вымогательства взятки и отзыва апелляционной жалобы путем дачи незаконных указаний подчинённым ему должностным лицам УФНС России по АО и НАО о приостановлении всех операций по счетам налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств, создал для данного Общества условия, при которых правомерная финансово-хозяйственная деятельность была парализована, что повлекло наступление тяжких последствий в виде неспособности Общества исполнять свои финансовые обязательства с формированием задолженности предприятия по текущим платежам и заработной плате.
В результате указанных противоправных действий Родионова директор коммерческой организации был вынужден отозвать поданную апелляционную жалобу, согласившись с незаконными требованиями налогового органа.
Указанные уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Мероприятия проводились во взаимодействии с Центральным аппаратом ФНС России.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На период следствия в отношении Родионова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.