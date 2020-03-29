Подрядчик дорожных работ из Архангельска пускал зарплаты сотрудников на собственные нужды

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении управляющего- учредителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По версии следствия, в период с 01.10.2019 до 31.12.2019 подозреваемый допустил полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев 15 работникам организации, занимающейся строительством и ремонтом зданий, сооружений и дорог, на общую сумму более 1 миллиона рублей, имея возможность производить оплату труда, но расходуя денежные средства на иные нужды.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных прокуратурой города Архангельска, в которую обратились потерпевшие.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Выясняется точное количество пострадавших и общая сумма задолженности.