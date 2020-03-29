Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подрядчик дорожных работ из Архангельска пускал зарплаты сотрудников на собственные нужды

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении управляющего- учредителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в период с 01.10.2019 до 31.12.2019 подозреваемый допустил полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев 15 работникам организации, занимающейся строительством и ремонтом зданий, сооружений и дорог, на общую сумму более 1 миллиона рублей, имея возможность производить оплату труда, но расходуя денежные средства на иные нужды.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных прокуратурой города Архангельска, в которую обратились потерпевшие.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Выясняется точное количество пострадавших и общая  сумма задолженности.

22 апрель 08:59 | : Происшествия

Главные новости


Ваге Петросян займет место Андронова в Правительстве Архангельской области
За пасхальным столом. Рецепты на разговение
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (220)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20