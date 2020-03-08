Лидер Северной Кореи умирает от коронавируса?

Зловредный вирус не щадит и первых лиц.
Тревожные сведения поступают из самой закрытой в информационном плане страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын перестал появляться на публике, в телеэфире и даже пропустил день рождение своего дедушки Ким Ир Сена. Напомним, в северокорейском варианте коммунизма власть в лучших традициях монархии передается по наследству.
СМИ соседних государств сообщают, что 12 апреля Ким Чен Ыну провели процедуры, связанные с деятельностью сердечно-сосудистой системы. Они потребовались, так как у политика начались проблемы из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления». Сейчас глава КНДР якобы восстанавливается на вилле в округе Хянсан.
При этом у ВОЗ нет никаких данных об эпидемиологической обстановке в КНДР… типа, там нет ни одного зараженного. Вот она, цена несвободы слова…