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В Коряжемскую исправительную колонию наркотики поставляли в скорлупе орехов

При проведении досмотра передачи в исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) сотрудниками в продуктах питания было обнаружено запрещенное вещество, спрятанное ухищренным способом.
На имя 35-летнего осужденного Г., отбывающего наказание в ИК-5, молодым человеком была доставлена передачка. При осуществлении процедуры досмотра всего передаваемого внутри орехов фундука было обнаружено вещество коричневого цвета, являющегося предположительно наркотическим. Всего было досмотрено полтора килограммов орехов. Изъятое было направлено для проведения исследования.
Мужчина, который привез данную передачку, был задержан сотрудниками учреждения и затем передан представителям полиции для выяснения обстоятельств. Как оказалось, гражданин был ранее судим. По данному факту в исправительной колонии назначена проверка, в рамках которой будут устанавливаться лица, причастные к его совершению.

21 апрель 07:57 | : Происшествия

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