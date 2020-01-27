За глотком свободы. На улице Павлика Морозова в Няндоме задержан сбежавший воспитаник специнтерната

Накануне около 19 часов вечера сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Няндомскому району, находящиеся на маршруте патрулирования, на улице Павлика Морозова в районном центре обратили внимание на мальчика, схожего по приметам с разыскиваемым воспитанником специального учебно-воспитательного учреждения.
Разыскиваемый мальчик день назад самовольно покинул стены специального социального учреждения для реабилитации несовершеннолетних, совершивших общественно опасные уголовно наказуемые деяния, и о его местонахождении было ничего неизвестно.
В ходе разговора со стражами порядка подросток признался, что он действительно сбежал из учреждения, но причины своего поступка пояснить не смог. Беглеца передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции. Проводится проверка.