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Житель Плесецкого р-на за долг в 30 тысяч забил насмерть товарища

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступление против личности 32-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).

Установлено, что в ночь на 14 января 2019 года в поселке Плесецк подсудимый , находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к 30-летнему знакомому,  нанес тому множественные удары руками, ногами и металлической гантелью по голове и различным частям тела. Затем он потребовал у потерпевшего вернуть якобы имевшийся  долг в размере 30 тысяч рублей их общей знакомой. Под физическим и психическим воздействием потерпевший признал долг и пообещал его вернуть, но утром 14 января 2019 года скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

В ходе допроса в суде подсудимый свою вину признал частично.  Он пояснил, что потерпевший его оскорбил и пытался похитить его перчатки. Он действительно нанес ему несколько ударов кулаком в область лица, больше ничем не бил.

В 2018 году подсудимый  освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

13 апрель 09:04 | : Происшествия

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