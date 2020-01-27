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В Архангельске после пожара обнаружены тела трех женщин со следами насилия

Вчера около 20 часов при локализации пожара в квартире дома по улице Гагарина в городе Архангельске обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти и следами термического воздействия. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в которую  вошли представители руководства Следственного управления и УМВД России по Архангельской области, следователи и следователи- криминалисты Следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

По предварительным данным, в вечернее время 77-летняя пенсионерка ушла в квартиру  к 83-летней одинокой соседке.  Через некоторое время из квартиры одинокой женщины раздался шум и туда проследовала 43-летняя дочь 77-летней пенсионерки. Неустановленное лицо совершило убийство трех женщин и устроило поджог в квартире, после чего скрылось с места преступления.

Продолжается проведение оперативно- следственных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

12 апрель 11:19 | : Происшествия

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