В Котласском районе девчушка с дружком обокрали пенсионерку с помощью высоких технологий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней девушки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и ее 16-летнего друга, выступившего в роли пособника по ч.5 ст.33, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.
По версии следствия, 25 февраля 2020 года в поселке Шипицыно Котласского района девушка, используя мобильный телефон 62-летней потерпевшей, к которой пришла в гости и попросила воспользоваться телефоном, через установленное приложение перевела 36 тысяч рублей на банковский счет своего 16-летнего друга. Осуществив перевод, она удалила сообщения об осуществлении операции и вернула телефон пенсионерке. Похищенными денежными средствами несовершеннолетние распорядились по своему усмотрению.
В ходе допроса несовершеннолетние подозреваемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Также они пояснили следователю, что денежные средства потратили на приобретение мобильного телефона и личные нужды.
В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними преступления.