Страсти города корабелов: в драке бывших супругов за общего ребенка пострадал сожитель

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 30-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 24 ноября 2019 года днем в городе Северодвинске обвиняемый пришел по месту жительства бывшей супруги, которая не пустила его в квартиру. На лестничную площадку вышел 29-летний сожитель бывшей жены подследственного. Обвиняемый на почве личной неприязни, возникшей в ходе ссоры, нанес мужчине не менее трех ударов отвёрткой в область тела. Благодаря тому, что пострадавший оказал активное сопротивление и скрылся в квартире, после чего ему оказали медицинскую помощь, он остался жив.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что пришёл к бывшей супруге, чтобы пообщаться с ребенком, но она его не пустила. Удары отвёрткой нанес, обороняясь от потерпевшего.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.