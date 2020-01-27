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Страсти города корабелов: в драке бывших супругов за общего ребенка пострадал сожитель

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 30-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 24 ноября 2019 года днем в городе Северодвинске обвиняемый  пришел по месту жительства бывшей супруги, которая не пустила его в квартиру. На лестничную площадку вышел 29-летний сожитель бывшей жены подследственного. Обвиняемый на почве личной неприязни, возникшей в ходе ссоры,  нанес  мужчине не менее трех ударов отвёрткой в область тела. Благодаря тому, что пострадавший оказал активное сопротивление и скрылся в квартире, после чего ему оказали медицинскую помощь, он остался жив.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что пришёл к бывшей супруге, чтобы пообщаться с ребенком, но она его не пустила. Удары отвёрткой нанес, обороняясь от потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 апрель 12:09 | : Происшествия

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