В Архангельской области осудили двух телефонных террористов, живущих в разных городах

В марте 2020 года вступили в законную силу приговоры Северодвинского и Котласского городских судов Архангельской области в отношении жителей области, совершивших анонимные звонки о якобы готовящихся взрывах, т.е. совершивших преступления, предусмотренные ст. 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Особый цинизм заключается в том, что виновниками противоправных деяний являлись взрослые мужчины, которые, безусловно, осознавали совершаемое преступление, но легкомысленно и цинично рассчитывали на свою безнаказанность.
Вступил в законную силу приговор в отношении 41-летнего северодвинца Александра Аладьева, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 3 часов ночи 24 ноября 2019 года позвонил на номер «112» Архангельской областной службы спасения и сообщил о готовящемся взрыве в баре «СССР», расположенном в г. Северодвинске.
В связи с поступившим сообщением было проведено обследование помещения бара и прилегающей территории с задействованием сотрудников органов внутренних дел и специальных служб, поскольку угроза взрыва создавала реальную опасность гибели людей, разрушения здания и иных общественно опасных последствий. Взрывное устройство обнаружено не было. Злоумышленник не скрывался и полностью признал свою вину. Учитывая данные о личности подсудимого Северодвинский городской суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Также в г. Северодвинске в марте 2020 года возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, передавшего по телефону «112» заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва в одном из жилых домов города корабелов. В настоящее время ОМВД России по г. Северодвинску проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
За аналогичное преступление Котласский городской суд в марте 2020 года приговорил 30-летнего местного жителя Александра Никитченко к 1 году ограничения свободы. В мае 2019 года Никитченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил на номер «02» ОМВД России «Котласский» и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в его квартире находится заложник, а у него в руке находится боевая граната, которую он готов привести в действие. В результате проведения предусмотренных в подобных случаях мероприятий по обеспечению безопасности населения информация не подтвердилась. Это был вымысел, мужчина хотел таким образом привлечь к себе внимание, а причиной его действий было состояние алкогольного опьянения.
Отметим, что «телефонные террористы» были установлены в день совершения ими преступления. Уголовные дела в отношении указанных граждан находились в производстве ОМВД России по г. Северодвинску и ОМВД России «Котласский».