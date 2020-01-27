Бухгалтер «АрхОблЭнерго» обокрала компанию-кормилицу

Городской суд Котласа признал бухгалтера-кассира местного филиала «АрхОблЭнерго» 32-летнюю Анастасию Рыжкову виновной в присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Установлено, что с декабря 2016 г. по октябрь 2017 г. Рыжкова, являясь материально ответственным лицом, денежные средства, принадлежащие вышеупомянутому акционерному обществу, поступающие от потребителей в счет оплаты услуг поставки электроэнергии, фактически не инкассировала, а с корыстной целью присваивала себе.
Общая сумма похищенных средств составила 2 254 000 рублей.
В ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину.
Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Кроме этого, ей вменяется полностью возместить причиненный ущерб.