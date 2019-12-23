В Архангельске начинается суд над "трепетным убийцей"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 45-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 6 ноября 2019 года по месту жительства обвиняемого в доме по улице Аэропорт в городе Архангельске между ним и его 39-летней знакомой в процессе совместного употребления спиртных напитков произошел конфликт. Обвиняемый на почве личной неприязни нанес женщине не менее двух ударов травмирующим предметом в область головы и не менее пяти ударов ножом в область тела. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. В результате преступления ее здоровью причинен тяжкий вред.
В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину. Потерпевшая пояснила следователю, что конфликт произошел из-за того, что она хотела уйти от обвиняемого, с которым встречалась, он разозлился и порезал ее ножом. В себя пришла только через несколько дней в больнице.