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В Архангельске начинается суд над "трепетным убийцей"

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 45-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 6 ноября 2019 года  по месту жительства обвиняемого в доме по улице Аэропорт в городе Архангельске между ним и его 39-летней знакомой в процессе совместного употребления спиртных напитков произошел конфликт. Обвиняемый  на почве личной неприязни нанес  женщине не менее двух ударов травмирующим предметом в область головы и не менее пяти ударов ножом в область тела. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась  жива. В результате преступления ее здоровью причинен тяжкий вред.  

В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину. Потерпевшая пояснила следователю, что конфликт произошел из-за того, что она хотела уйти от обвиняемого, с которым встречалась, он разозлился и порезал ее ножом. В себя пришла только через несколько дней в больнице.

05 март 09:02 | : Происшествия

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