Нетрезвая парочка побила полицейского в Пинежском районе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Пинежского района и его 27-летней сожительницы, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 24 февряля 2020 года ночью в поселке Мамониха Пинежского района участковый уполномоченный ОМВД России по Пинежскому району выявил подозреваемого, который управлял автомобилем «ВАЗ-21213» с признаками алкогольного опьянения. Представитель власти потребовал проследовать с ним для разбирательства, фиксируя противоправные действия нарушителя на камеру мобильного телефона. Подозреваемый ответил отказом и попытался скрыться на территории частного дома. В это время из дома вышла сожительница подозреваемого, которая ударила участкового по руке, выбив телефон. Подозреваемый воспльзовался моментом, когда сотрудник полиции переключил свое внимание, и внезапно нанес несколько ударов руками по голове участковому, причинив телесные поверждения и физическую боль. Несмотря на активное противодействие, противоправные действия сожителей пресекли.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.