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Нетрезвая парочка побила полицейского в Пинежском районе

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Пинежского района и его 27-летней сожительницы, подозреваемых  в совершении преступлений, предусмотренных  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 24 февряля 2020 года ночью в поселке Мамониха Пинежского района участковый уполномоченный ОМВД России по Пинежскому району выявил подозреваемого, который управлял автомобилем «ВАЗ-21213» с признаками алкогольного опьянения. Представитель власти потребовал проследовать с ним для разбирательства, фиксируя противоправные действия нарушителя на камеру мобильного телефона. Подозреваемый ответил отказом и попытался скрыться на территории частного дома. В это время из дома вышла сожительница подозреваемого, которая ударила участкового по руке, выбив телефон. Подозреваемый воспльзовался моментом, когда сотрудник полиции переключил свое внимание, и внезапно нанес несколько ударов руками по голове участковому, причинив телесные поверждения и физическую боль.  Несмотря на активное противодействие, противоправные действия сожителей пресекли.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

04 март 12:03 | : Происшествия

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