Строительная драма в Плесецком районе: Нетрезвый монтажник упал с высоты

10 декабря 2019 года утром в городе Мирный при проведении работ по монтажу фасадов на жилом доме со строительных лесов с высоты третьего этажа упал 22-летний монтажник. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. У следствия есть основания полагать, что монтажник был допущен к выполнению работ в состоянии алкогольного опьянения, без средств индивидуальной защиты и обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, а также соответствующих инструктажей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.