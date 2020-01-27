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Строительная драма в Плесецком районе: Нетрезвый монтажник упал с высоты

10 декабря 2019 года утром в городе Мирный  при  проведении работ по монтажу фасадов на жилом доме со строительных лесов с высоты третьего этажа упал 22-летний монтажник. От полученных травм пострадавший  скончался на месте происшествия.  У следствия есть основания полагать, что монтажник был допущен к выполнению работ в состоянии алкогольного опьянения, без средств индивидуальной защиты и обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, а также соответствующих инструктажей. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

25 февраль 09:45 | : Происшествия

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