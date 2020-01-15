Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лоб в лоб. В Виноградовском р-не столкнулись инкассаторский "УАЗ" и гражданская "Нива"

На автодороге «Усть-Вага-Ядриха» столкнулись автомобиль «УАЗ» службы инкассации и «Нива»

По предварительной информации, 15 февраля около 15 часов на 23 километре автодороги «Усть-Вага-Ядриха» в Виноградовском районе водитель инкассаторского автомобиля «УАЗ», двигаясь в сторону г. Котлас, не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива».

В результате ДТП водитель «Нивы» получил травмы различной степени тяжести, его пассажир ­- мужчина 1960 года рождения - от полученных травм скончался на месте. Также травмы получили водитель и пассажир автомобиля «УАЗ». Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения района. После аварии возник пожар, в ходе которого оба транспортных средства были уничтожены огнем.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

  

16 февраль 06:30 | : Происшествия

Главные новости


Автобус. К Дню всех влюбленных
Вайгач и пух: В НАО началось уголовное преследование ученых-экспертов
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (123)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20