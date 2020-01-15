Лоб в лоб. В Виноградовском р-не столкнулись инкассаторский "УАЗ" и гражданская "Нива"

На автодороге «Усть-Вага-Ядриха» столкнулись автомобиль «УАЗ» службы инкассации и «Нива»
По предварительной информации, 15 февраля около 15 часов на 23 километре автодороги «Усть-Вага-Ядриха» в Виноградовском районе водитель инкассаторского автомобиля «УАЗ», двигаясь в сторону г. Котлас, не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива».
В результате ДТП водитель «Нивы» получил травмы различной степени тяжести, его пассажир - мужчина 1960 года рождения - от полученных травм скончался на месте. Также травмы получили водитель и пассажир автомобиля «УАЗ». Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения района. После аварии возник пожар, в ходе которого оба транспортных средства были уничтожены огнем.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.