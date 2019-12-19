Допились. Жертвы страшного пожара на Ленинградском

31 января 2020 года около 10.30 в комнате общежития, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома на проспекте Ленинградский в городе Архангельске, произошло возгорание, что повлекло по неосторожности смерть 54-летнего хозяина комнаты и его гостей: двух мужчин в возрасте 37 и 39 лет и ранее судимой 38-летней женщины. Предварительная причина их смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинские и пожаро-техническая экспертизы.
По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем хозяина комнаты. Очаг возгорания находился на диване, горение которого вызвало сильное задымление. Все погибшие ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественных местах. Предварительно установлено, что и 30 января 2020 года вечером в гостях у потерпевшего компания употребляла спиртные напитки.
Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Следственное управление напоминает, что неосторожное обращение с огнем является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. Помните: пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина- человеческая халатность и беспечность в обращении с огнем. Пожар может возникнуть вследствие неосторожности в обращении с открытым огнем, будь спички или свечи, от непотушенного окурка, неумелого использования пиротехники, от костра, разожженного вблизи строения.