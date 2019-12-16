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Архангельский людоед не заслуживает снисхождения… что дальше?

Сегодня присяжные заседатели признали Эдуарда Селезнёва виновным по всем пунктам обвинения и незаслуживающим снисхождения.

Напомним (с отвращением) его деяния.

В период с 14 марта 2016 года по 25 марта 2017 года в квартире дома на улице Сурповской обвиняемый зарезал своего спящего 59-летнего знакомого, после чего употребил в пищу часть мягких тканей его тела (ходят слухи, что варил холодец) Останки трупа он выбросил в реку Волохница.

В период с 1 сентября 2017 по 12 апреля 2018 года в доме на Республиканской улице Селезнёв убил своего 43-летнего знакомого, а в период с 15 июня 2018 по 21 августа 2018-го — 34-летнего знакомого. Части мягких тканей их тел он также употребил в пищу, а останки трупов выбросил в озеро Бутыгино.

Теперь дело за приговором. Наблюдатели ожидают, что подсудимый будет признан психически невменяемым (что заметно по его внешнему виду) и будет отправлен на спецлечение в соответствующее медицинское учреждение закрытого типа. Впрочем, возможны варианты…

31 январь 16:56 | : Происшествия

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