Нравы архангельских колоний: осужденный педофил взялся за психиатров

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего осужденного за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По версии следствия, 20 января 2020 года в помещении амбулаторного приема здравпункта ФКУ «Исправительная колония №12» УФСИН России по Архангельской области осужденный после конфликта с врачом-психиатром, который отказался ему выписывать более сильный препарат, отказался выполнять законные требования сотрудника учреждения, пресекавшего его противоправные действия, и нанес удар рукой в область лица представителю власти, причинив ушибленную рану носа и физическую боль.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил, что нанес удар случайно, так как испугался применения спецсредств (наручников).