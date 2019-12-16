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Нравы архангельских колоний: осужденный педофил взялся за психиатров

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего осужденного за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего,  подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия  в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 20 января 2020  года в помещении амбулаторного приема здравпункта ФКУ «Исправительная колония №12»  УФСИН России по Архангельской области осужденный после конфликта с врачом-психиатром, который отказался ему выписывать более сильный препарат,  отказался выполнять законные требования сотрудника учреждения, пресекавшего его противоправные действия, и нанес удар рукой в область лица представителю власти, причинив ушибленную рану носа и физическую боль.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН  России по Архангельской области.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил, что нанес удар случайно, так как испугался применения спецсредств (наручников).

30 январь 11:04 | : Происшествия

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