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Банальная история: Сотрудник архангельского ГИБДД попался на взятке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела ГИБДД УМВД России по г.Архангельску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), и руководителя коммерческой организации, предоставляющей оценочные, экспертные и юридические услуги, по ч.2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). 

 

По версии следствия, в период с 2016 года по 2019 год  сотрудник отделения ГИБДД, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, за взятки предоставлял руководителю коммерческой организации заверенные копии справок о дорожно-транспортных происшествиях, имеющихся в материалах административного производства. 

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области. 

Подозреваемые признали свою вину. Руководитель коммерческой организации пояснил следователю, что действовал в интересах своих клиентов.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливается сумма незаконно полученного должностным лицом вознаграждения. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители

28 январь 10:49 | : Происшествия

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