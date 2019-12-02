Неотмониторили. Следствие разбирется, почему мужчина утонул в бассейне Новодвинска

6 декабря 2019 года вечером в бассейне, расположенном в городе Новодвинске, утонул 38-летний мужчина. Потерпевшему предоставили дорожку для плавания, но надлежащий мониторинг за плаванием работниками бассейна не осуществлялся, в результате чего мужчина утонул. Своевременно помощь ему не была оказана. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно- медицинская экспертиза.