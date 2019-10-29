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Смотрите на градусник! В Архангельской области запрещен выход на лед

Региональное МЧС сообщает, что в регионе сохраняется запрет выхода на лед. Крайне опасно выезжать на неокрепший лёд на снегоходной технике.

Помимо этого, региональное МЧС напоминает, что выезд на автотранспорте на ледовое покрытие водоёмов запрещён. Исключение - специально оборудованные ледовые переправы.   

В 2018 году в Архангельской области 74 провалились под лёд. В 2019 году - 36. Большинство трагедий - в Приморском районе. За конец 2019 года в регионе 4 автомобиля провалились под лёд. 

Будьте аккуратны и осторожны! Не рискуйте своей жизнью!

 

05 январь 13:18 | : Происшествия

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