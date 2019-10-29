Смотрите на градусник! В Архангельской области запрещен выход на лед

Региональное МЧС сообщает, что в регионе сохраняется запрет выхода на лед. Крайне опасно выезжать на неокрепший лёд на снегоходной технике.
Помимо этого, региональное МЧС напоминает, что выезд на автотранспорте на ледовое покрытие водоёмов запрещён. Исключение - специально оборудованные ледовые переправы.
В 2018 году в Архангельской области 74 провалились под лёд. В 2019 году - 36. Большинство трагедий - в Приморском районе. За конец 2019 года в регионе 4 автомобиля провалились под лёд.
Будьте аккуратны и осторожны! Не рискуйте своей жизнью!