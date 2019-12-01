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Новый год Архангельск встретит без казино

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей областного центра,  подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

По версии следствия, в период с 2017 по 20 декабря 2019 года подозреваемые, объединившись в устойчивую организованную группу, сплоченную единым умыслом и желанием заниматься противоправной деятельностью, арендовали помещение в доме по улице Добролюбова в городе Архангельске, в котором организовали и проводили  азартные игры с использованием игрового оборудования.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по г.Архангельску. Оперативно- розыскные мероприятия проведены при силовой поддержке СОБР областного управления Росгвардии.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления, проводится сбор доказательственной базы. Игровое оборудование изъято.

30 декабрь 17:19 | : Происшествия

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