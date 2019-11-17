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В Архангельске задержан "стрелок с Троицкого"

26 декабря около 16.30 в дежурную часть УМВД России по городу Архангельску поступила информация о стрельбе около одного из домов, расположенных по проспекту Троицкому. Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 44-летний житель Пинежского района.

Установлено, что в ходе конфликта с двумя архангелогородцами, злоумышленник достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонентов. В результате 60-летний мужчина и его 26-летний родственник получили проникающие огнестрельные ранения и были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

  

27 декабрь 15:17 | : Происшествия

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