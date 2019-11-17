Сексуальный урод из Архангельска получил по заслугам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против собственности и личности 29-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 161УК РФ (грабеж и покушение на грабеж), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угрозы убийством), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны сообщений), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), п. «в», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение лица до покушения на самоубийство), ч. 4 ст. 110.1 УК РФ (содействие совершению самоубийства).
Установлено, что в период с 13 до 16 мая 2018 года в квартире по улице Партизанской в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, необоснованно подозревая 24-летнюю сожительницу в изменах, с целью получения признания в изменах и наказания за них, проявляя особую жестокость, издевательства и глумление над жертвой, причинил сожительнице особые мучения, физические и психические страдания. Из-за того, что он запер входную дверь и запретил покидать жилище, угрожая ножом и неоднократно избивая потерпевшую, она не могла обратиться за помощью. Он забрал ее мобильный телефон, осуществил переводы денежных средств на свой банковский счет, ознакомился с личной перепиской в телефоне и в социальной сети. Заставил написать долговую расписку на 2 млн. рублей, которые якобы потерпевшая должна ему вернуть. В результате избиений и действий сексуального характера, а также доведения до самоубийства потерпевшая от безысходности предприняла попытку суицида, для реализации которой обвиняемый вложил в руку жертвы нож.
В результате указанных действий потерпевшей причинены множественные травмы головы, тела, включая переломы костей, а также развилось психическое расстройство, повлекшее вред здоровью.
В ходе следствия установлено, что потерпевшая познакомилась с обвиняемым в социальных сетях в период отбытия им наказания в исправительном учреждении. После того, как он в конце апреля 2018 года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, они сняли комнату в коммунальной квартире и прожили вместе несколько недель до вышеуказанных событий. В связи с тем, что родители были обеспокоены длительным отсутствием дочери, которая не выходила на связь, они установили адрес съёмной квартиры и приехали за своим ребенком, которому потребовалась срочная госпитализация.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично.
По результатам расследования в адрес начальника колонии, где обвиняемый отбывал наказание, внесено представление, в котором указано на слабую профилактическую работу с осужденными, а также на отсутствие должного надзора за использованием осужденными средств связи, запрещенными в исправительном учреждении.
Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительного колонии особого режима. Также с него взыскано в пользу потерпевшей 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлениями. Приговор суда не вступил в законную силу.