Пьяная езда на автодороге "Котлас-Коряжма" закончилась смертью

22 декабря около 01:15 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 9 километре автодороги «Котлас – Коряжма – Ильинско-Подомское».
По имеющимся данным, 25-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля «Чери», выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с «Мицубиси» и лобовое с машиной «ВАЗ-21101».
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на мете, четверо пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Установлено, что водитель «Чери» находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники ГИБДД и следователи.