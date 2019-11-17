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Архангельск: Жизнь на грани алкогольного психоза

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы областного центра, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 1 декабря 2019 года по месту жительства в общежитии по улице Штурманской в городе Архангельске подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, причинила проникающее ножевое ранения левой половины грудной клетки 34-летнему супругу. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина остался жив.  

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

В ходе допроса подозреваемая вину признала и пояснила следователю, что конфликт произошёл из-за того, что сожитель стал предъявлять ей претензии из-за того, что она ушла к соседям употреблять спиртные напитки.

(на фото: а тем временем в Архангельске идет алкогольная распродажа в закрывающейся торговый сети «Spar», в очередях стоят даже беременные)

20 декабрь 09:16 | : Происшествия

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