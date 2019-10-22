Невезучий «Кузнецов». Авианесущий крейсер опять горел

Как сообщают мурманские журналисты, на «Адмирале Кузнецове», стоящем в ремонтном доке их города, произошел пожар.
К грозному кораблю были стянуты все пожарные службы столицы Заполярья.
По сообщениям очевидцев (официального заявления от Министерства обороны пока не было), во время сварочных работ, которые проводились в энергоотсеке, внезапно повалил черный дым. Площадь пожара за короткий срок возросла с 20 до 120 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадали три человека. Некоторое время двое из них считались пропавшими без вести... но все обошлось. Всего в момент пожара на крейсере находилось более 400(!) человек, которые своевременно смогли покинуть корабль.