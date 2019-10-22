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«Давай бодаться». На трассе М-8 «КАМАЗ» оказался крепче «Мерседеса»… трое погибших

Сегодня около 08.00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Холмогорском районе на 1047 километре автодороги М-8 «Холмогоры».  По предварительным данным водитель микроавтобуса Мерседес допустил столкновение с припаркованным автомобилем «Камаз» с прицепом. В результате аварии три человека погибли на месте, еще четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, представителя экстренных служб. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

12 декабрь 11:17 | : Происшествия

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