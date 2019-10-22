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Котласские контрабандисты гнали из Беларуси "мужскую силу"

В г. Котласе оглашён приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в контрабанде сильнодействующих веществ. Судом ему назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

 

Приговором Котласского городского суда Архангельской области Георгий Сорокин признан виновным в контрабанде сильнодействующих веществ, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 2261 УК РФ, совершенном им дважды.

Как установлено расследованием, Сорокин в мае 2018 г. посредством сети «Интернет» дважды заказал доставку почтовой связью из Республики Беларусь в Российскую Федерацию сильнодействующих веществ (тестостерон, болденон, станозолол), свободный оборот которых в России и ввоз через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС запрещен.

Совершенные Сорокиным преступления выявлены сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области. Возбужденное по данному факту уголовное дело находилось в производстве следственного отделения РУФСБ.

12 декабрь 10:48 | : Происшествия

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