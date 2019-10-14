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Отомстил: Раскрыто убийство северодвинки, тело которой обнаружено после пожара

Обманутый муж застал супругу с другим мужчиной и в гневе разобрался с ними так, как посчитал правильным…

30 ноября 2019 года утром из квартиры дома по улице Республиканской в городе Северодвинске во время тушения пожара извлечено тело 20-летней женщины. В ходе осмотра на теле погибшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ранений. По данному факту следственными органами  Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Северодвинску, установлена причастность к совершению убийства 20-летнего супруга потерпевшей, которого сотрудники МЧС обнаружили на месте пожара. Мужчину после проведения реанимационных мероприятий госпитализировали в больницу с признаками отравления продуктами горения.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что ночью вернулся домой и застал свою супругу с другим мужчиной. В порыве гнева он избил соперника, который покинул их квартиру. Затем нанес удары ножами по телу супруги. Обнаружив в квартире мужскую куртку поджог ее и пошел покурить. Когда вернулся в квартиру, то обнаружил, что начался пожар. Пришел в себя в медицинском учреждении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет следственный отдел по г.Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, сообщает пресс-служба ведомства.

 

 

03 декабрь 10:44 | : Происшествия

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